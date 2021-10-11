“الرئيس المدير العام لمجمع “أسمدال” يأمر بفتح تحقيق في حادث “فرتيال

تنقل الرئيس المدير العام لمجمع “أسمدال” فرع مجمع سوناطراك، هواين محمد الطاهر عقب الحادث الذي عرفه مركب الأسمدة الآزوتية التابع لشركة مخصبات الجزائر “فرتيال” أمس بوهران.

وحسب البيان، فقد وقف المدير على حجم الخسائر المادية التي خلفها الحادث. والتي لا تبدو جسيمة، كما تلقى شروحات من طرف مسؤولي المركب حول أسبابه وثأثيراته على عملية الإنتاج. مؤكدا على ضرورة إجراء تحريات معمقة لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث ومباشرة أشغال التصليح والصيانة. بهدف تشغيل الوحدة في أقرب الآجال مع مراعاة الجودة في الإنجاز واحترام قواعد الأمن.

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للإشارة فإن الحادث وقع أمس على الساعة 9:08 صباحًا بقسم التكوين بوحدة إنتاج الأمونياك رقم 1. والتي كانت تخضع لعملية إعادة التشغيل بعد أشهر من توقفها بغرض الصيانة. وقد تم التحكم فيه جيدا على الساعة 09:35. من قبل أعوان شركة فرتيال بمساعدة فرق التدخل من المنطقة الصناعية لسوناطراك بأرزيو. دون التأثير على الوحدة رقم 2 التي تواصل إنتاجها. مما يسمح للشركة بالوفاء بالتزاماتها مع عملائها وزبائنها. و في حين لم يخلف الحادث أي إصابات في صفوف العمال. وتقييم الخسائر على مستوى وحدة الإنتاج مستمر.

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