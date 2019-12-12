الرئيس المدير العام لمجمع “النهار”أنيس رحماني يؤدي واجبه الإنتخابي رفقة والدته

أدلى الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” الزميل، أنيس رحماني، صبيحة اليوم بواجبه الإنتخابي رفقة والدته.

وقال الزميل انيس رحماني في تصريح له على هامش أداءه لواجبه الإنتخابي، أن الإنتخاب يكون عن قناعة و هو ثقافة و شعور وليس بالقوة، داعيا للجزائر بالأمن والأمان والخيرات

وتنقل الزميل أنيس رحماني للمكتب الإنتخابي بمقر إقامته بالجزائر العاصمة لأداء واجبه الإنتخابي رفقة والدته.

كما نبذ الزميل انيس رحماني كل أشكال العنف وأكد على ضرورة احترام حرية الإختيار سواء بالإنتخاب أو المقاطعة، مشيرا إلى أن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستوجب احترام الرأي الآخر بدون أي تعنيف.