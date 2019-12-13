الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” يهنئ عبد المجيد تبون

هنأ، الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، الرئيس المنتخب الجديد، عبد المجيد تبون، عقب فوزه بالانتخابات.

وقال رحماني، في تغريدة له عبر التويتر، “مبروك لعبد المجيد تبون ثقة الجزائريين”.

وأشار الزميل أنيس رحماني، إلى أن الانتخابات أخرجت الجزائر من أخطر أزمة سياسية.

وكتب الرئيس المدير العام “مبروك للجزائر انتخاب رئيس للجمهورية، مبروك للجزائر الخروج من أخطر أزمة سياسية”.