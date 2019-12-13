عاجل

الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” يهنئ عبد المجيد تبون

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” يهنئ عبد المجيد تبون
بقلم أسماء.ع

هنأ، الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، الرئيس المنتخب الجديد، عبد المجيد تبون، عقب فوزه بالانتخابات.

وقال رحماني، في تغريدة له عبر التويتر، “مبروك لعبد المجيد تبون ثقة الجزائريين”.

وأشار الزميل أنيس رحماني، إلى أن الانتخابات أخرجت الجزائر من أخطر أزمة سياسية.

وكتب الرئيس المدير العام “مبروك للجزائر انتخاب رئيس للجمهورية، مبروك للجزائر الخروج من أخطر أزمة سياسية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740860

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com