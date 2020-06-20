الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك في زيارة إلى منشآت المنطقة الصناعية لأرزيو بوهران

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار اليوم السبت بزيارة عمل وتفقد إلى منشآت المنطقة الصناعية لأرزيو، ولاية وهران.

وخلال الزيارة تفقد توفيق حكار بعض الهياكل الصناعية للمديرية الجهوية لارزيو، كقاعة المراقبة، الحديثة الإنجاز، والمجهزة بأحدث التكنولوجيات الرقمية.

كما تفقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محطة التكرير لأرزيو ومركز توزيع الغاز الطبيعي لنشاط النقل عبر الانابيب.

أين إلتقى اطارات وموظفي السلك الطبي لسوناطراك ليؤكد بإسمه وباسم جميع العمال عن الشكر، التقدير والإمتنان المكن لهم خاصة في ظل الجائحة.

وإستمع توفيق حكار لمختلف انشغالات واهتمامات موظفي منشآت المنطقة الصناعية لأرزيو.

وفي ذات الساق تم التبرع بمواد غذائية كهبة من سوناطراك الى السلطات المحلية في اطار تكريس السياسة الاجتماعية والتضامنية للمجمع.