الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يتلقى مكالمة هاتفية من السفير الأمريكي بالجزائر

تلقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار اليوم الخميس مكالمة هاتفية من السفير الأمريكي بالجزائر جون ديروشر.

وخلال المكالمة تحادث الطرفان حول الشراكات الثنائية المتنامية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة.

ونشر السفير الأمريكي عبر صفحته على التويتر “تحادثت هاتفيا مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار حول الشراكات الأمريكية الجزائرية المتنامية في مجال الطاقة.”

واضاف جون ديروشر “وعلى الرغم من الأزمة الحالية، إتفقنا على أن مستقبل تعاوننا مشرق وفي صالح البلدين.”