الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يزور المديريات التابعة للمؤسسة ببومرداس

قام الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى ولاية بومرداس، حيث زار عدة مديريات تابعة للمؤسسة على غرار مركز الأبحاث والإكتشاف، فرع المخبر والمعهد الجزائري للبترول.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تبادل توفيق حكار الحوار مع مختلف مسؤولي المديريات وقام بالإستماع لعروضهم وانشغالاتهم، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بين مختلف فروع المؤسسة وترسيم نظرة تطبيقية جديدة للتكوين في جميع المجالات وخاصة التقنية منها.

أضاف البيان، أن المعهد الجزائري للبترول كان ٱخر مرحلة لزيارته، حيث استمع المدير العام لعرض حول مختلف المهام للمعهد وتلقى توضيحات مفصلة عن أداء جهاز محاكاة المخصص للحفر المتواجد على مستوى أهم مؤسسة تكوينية لسوناطراك.