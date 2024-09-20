الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يشارك في فعاليات المنتدى الأمريكي الجزائري

شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، رفقة وفد رفيع المستوى. في فعاليات المنتدى الأمريكي الجزائري بمدينة هيوستن الأمريكية. الذي نظم من طرف مجلس الأعمال الأمريكي الجزائري وغرفة التجارة الأمريكية الجزائرية.

وشهد المنتدى حضور الرؤساء العامون للشركات الطاقوية الكبرى على غرار إكسون موبيل، وشيفرون، وأوكسيدنتال.

وأكد ارشيد حشيشي أن التزام سوناطراك الـدائم باستكشاف آفاق استثمارية جديدة. خصوصا في المجالات المتعلقة بالمحروقات، الطاقات المتجددة،والهيدروجين وكفاءة الطاقة.

كما ذكر في السياق بالمزايا والتحفيزات التى يقدمها قانون المحروقات الجزائري للمستثمرين.

خلال هذا المنتدى، تم تنظيم ثلاث جلسات نقاش شملت قطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة وتثمين موارد المحروقات.

وشهدت الجلسة الأولى المتعلقة بصناعة النفط والغاز، مشاركة نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والانتاج، فريد جطو. حيث استعرض في مداخلته مزايا قطاع المحروقات سيما نسب نجاح الاستكشاف في قطاع المحروقات. المرتفعة نسبيا بالجزائر مقارنة بالمعدل الدولي. وكذا البنية التحتية المتطورة في سلسلة القيمة للطاقة التي تستثمر فيها سوناطراك قرابة مليار دولار سنويا.