الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يكرم فريق مولودية الجزائر

كرم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، فريق مولودية الجزائر، نظير تتويجه بلقب البطولة للموسم المنقضي.

ونشرت إدارة فريق مولودية الجزائر، مقطع فيديو، للأجواء التي ميزت حفل التكريم المخصص من شركة سوناطراك، المالكة لفريق مولودية الجزائر، المتوج بلقب البطولة.

كما أظهر الفيديو، حضور عدة وجوه بارزة، في هذا الحفل التكريمي، يتقدمهم الرئيس المدير العام لمجمه سونطراك، نور الدين داودي، رئيس محلس إدارة المولودية، حاج رجم، بالإضافة لمدرب الفريق خالد بن يحي، وكل لاعبي الفريق، وشخصيات أخرى بارزة.

وفي ختام هذا الحفل التكريمي، حرص الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، على أخذ صورة تذكارية مع تعداد فريق مولودية الجزائر.