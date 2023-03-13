الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” : “نسعى لغلق ملف شراء أسهم وفاق سطيف قريبا”

كشف الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، اليوم الاثنين، بأن المجمع يمول العديد من الأندية الرياضية، وأنه يبحث عن إنهاء عملية شراء أسهم نادي وفاق سطيف في القريب العاجل.

وأوضح عجال، على هامش افتتاح ندوة حول الحصيلة السنوية لعام 2022، لـ “سونلغاز”، الخاصة بنشاطي الصحة والسلامة والأمن الداخلي للمؤسسة، بأن المجمع، سيعمل على إتمام مشروع شراء أسهم وفاق سطيف في أقرب وقت والمفاوضات جد متقدمة.

يذكر، أن “سونلغاز” الذي ارتبط اسمه تاريخيا باتحاد العاصمة، كان قد باشر بحر الأسبوع الماضي، تحركاته من أجل شراء أغلبية أسهم نادي وفاق سطيف.