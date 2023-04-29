الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” يستقبل وفدا من مسؤولي جنرال إلكتريك

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، وفدا من مسؤولي جنرال إلكتريك يترأسهم المدير التنفيذي لخدمات الطاقة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، جوزيف أنيس. وذلك لدراسة المشاريع المشتركة بين الشركتين، حسب ما أفاد به بيان لمجمع سونلغاز.

وخلال هذا الاجتماع الذي نظم بمقر المديرية العامة للشركة بحضور عدد من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز. تمت دراسة عديد المواضيع المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين سونلغاز وجنرال الكتريك. وذلك بهدف تسريع وتيرة الانجاز”, يضيف البيان.

و حسب “سونلغاز”, يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية الذي ينظمها السيد عجال مع الشريك “جنرال الكتريك”. الذي تجمعه بسونلغاز عدة عقود شراكة على غرار الشركة المشتركة جنرال الكتريك الجزائر للتوربينات.

كما أضاف البيان ذاته، أن هذا اللقاء كان فرصة عبر خلالها المسؤول عن تمسك “سونلغاز” بشراكتها مع جنرال الكتريك. وسعيها لاستثمار شراكتها في دعم برنامج الإدماج الوطني.

من جانبه عبر جوزيف أنيس عن رضاه التام على مستوى المرونة في التعامل التي باتت تميز العلاقات بين الطرفين فيما يتعلق بإنجاز المشاريع.

حكار يستقبل وزير النفط السوري

واستقبل الرئيس المدير العام، توفيق حكار، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، وزير النفط والثروة المعدنية للجمهورية العربية السورية فراس حسن قدور. في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر من 26 إلى 28 أفريل 2023.

كما كان الوزير السوري، مرفوقا بوفد مكون من إطارات من وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة الكهرباء السورية.

في حين، كان اللقاء فرصة لبحث الطرف السوري إمكانات التعاون الممكنة مع سوناطراك في قطاع المحروقات. خاصة في مجالات البحث. والاستكشاف عن النفط والغاز و تسويق المنتجات النفطية وتبادل الخبرات و التكوين.

كما قام الوفد السوري بزيارة مصفاة سيدي رزين بالجزائر العاصمة. أين تلقى شروحات مفصلة عن قدرات المصفاة الإنتاجية والتصديرية. التي تعتبر محلّ اهتمام الأشقاء في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية.

هذه الزيارة تترجم الرغبة في وضع أسس تعاون متينة ودائمة مع سوناطراك. وتؤكد اهتمام الطرف السوري في إبرام اتفاقيات تعاون مستقبلا في مجال المحروقات.