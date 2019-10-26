الرئيس المدير العام لمجمّع “الشروق” علي فوضيل في ذمّة الله

غيّب الموت الرئيس المدير العام لمجمّع “الشروق”، علي فوضيل، والذي انتقل صبيحة يوم الخميس إلى بارئه الأعلى.

لتفقد الساحة الإعلامية قامة من قاماتها، ويخلّف هذا المصاب الجلل الذي ألمّ بقطاع الصحافة صدمة كبيرة وفراغا لا يوصف.

وقد أعلن مجمّع “الشروق”، صباح أول أمس، عن وفاة مديرها ورائدها ومؤسّسها، إثر نوبة قلبية أدخلته أحد المستشفيات الفرنسية.

وبالضبط بمدينة “كان”، حيث بقي هناك مدة قاربت الأسبوع، قبل أن ينتقل إلى رحمة الله.

ويعدّ علي فوضيل من أبرز الإعلاميين الجزائريين الذين استطاعوا بحنكتهم أن يؤسسوا جريدة إعلامية.

اختار لها اسم “الشروق العربي”، سنوات التسعينات، قبل أن يطلق جريدة “الشروق” سنة 2000.

ليقتحم بعدها عالم السمعي البصري بتأسيس قناة “الشروق العامّة” في 2011.

ويفتتح بعدها قنوات أخرى على غرار “الشروق نيوز” و”بنّة تي في” سنة 2014.

وقد شهدت قنوات “الشروق” والجريدة، أمس، أجواء حزن لم يكن لها مثيل.

حيث ذرف كل الإعلاميين الدموع على فراق مديرهم الذي كان لهم سندا في السرّاء والضراء.

كما قررت مختلف القنوات الدخول في حداد وطلبت من كل المواطنين الدعاء بالرحمة للمرحوم الذي أفنى حياته خدمة للإعلام.

أنيس رحماني الرئيس المدير العام لمجمّع “النهار“:

وجدت في علي فوضيل قيم الرجل الطيب والكريم

قدّم الرئيس المدير العام لمجمّع “النهار”، أنيس رحماني، تعازيه الخالصة إثر وفاة الرئيس المدير العام لمجمّع “الشروق”، لعائلته والأسرة الإعلامية.

وقال رحماني في تغريدة له على “تويتر”: “عرفت الأستاذ علي فوضيل سنة 2006.

وجدت فيه قيم الرجل الطيب الكريم، وهي القيم التي ستبقى خالدة في ذاكرتي”.

ولم تتردد قناة “النهار” في زيارة مجمّع “الشروق” لتقديم واجب العزاء ونقل شهادات الإعلاميين.

وكذا كل السياسيين والفنانين والرياضيين الذين لم يتردووا في تقديم واجب العزاء.

جثمان الفقيد علي فوضيل يوارى الثرى اليوم بالبويرة

أعلن مجمّع “الشروق”، أمس، أن جثمان الراحل الرئيس المدير العام للمجمّع، الأستاذ علي فوضيل.

سيوارى الثرى، اليوم، بمسقط رأسه بمدينة بئر غبالو بولاية البويرة.

قالوا عن الفقيد

الوزير الأول نور الدين بدوي: “علي فوضيل من أبرز الوجوه الإعلامية التي أقامت مكانة في مجال السمعي البصري”

قال الوزير الأول، نور الدين بدوي،في برقية التعزية التي أرسلها إلى عائلة الفقيد علي فوضيل: “لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى.

نبأ وفاة الأخ والإعلامي، المرحوم علي فوضيل، الرئيس المدير العام لمجمّع الشروق.

الذي أرادت مشيئة المولى وقدره أن يودّع الحياة الدنيا ويلتحق ببارئه، ولا يسعنا في هذا الظرف الأليم .

إلا أن نعبر عن بالغ تأثرنا بهذه الفاجعة التي ألمّت بعائلة الفقيد وعائلة مجمّع الشروق وكافة العائلة الإعلامية، التي فقدت واحدا.

من أبرز إعلامييها الذين استطاعوا أن يفتكّوا، بفضل عملهم وجهدهم، مكانة ليست بالهيّنة في مجال السمعي البصري الخاص”.

وواصل بدوي: “إن مصيبة الموت من أشد أنواع الابتلاء، وما يسعنا في هذا الظرف الأليم إلا أن نسلم بقضاء الله وقدره.

فيما أصاب، سائلا المولى عز وجل أن يمنّ على الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ولكم منا عائلة المرحوم الصغيرة والكبيرة.

خالص عبارات التعازي وأصدق المواساة”.

وزير الاتصال حسن رابحي: “رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته“

قدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، ووزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، تعازيه إلى عائلة الفقيد علي فوضيل.

وجاء في برقية التعزية التي نشرت عبر موقع وزارة الاتصال: “متأثرا بالمصاب الجلل.

في فقدان علي فوضيل، الرئيس المدير العام لمجمع الشروق، يتقدم وزير الاتصال بأصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد.

راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان”.

سامي عقلي رئيس منتدى المؤسسات: “الجزائر فقدت إعلاميا من أبرز الإعلاميين في الجزائر“

قدّم رئيس منتدى المؤسسات، سامي عقلي، باسمه وباسم جميع رجال الأعمال، تعازيه إلى عائلة الفقيد والمجمّع.

بعد المصاب الجلل الذي ألمّ بالأسرة الإعلامية.

وقال سامي عقلي إن علي فوضيل كان صديقا،وبفقدانه فقدت الجزائرإعلاميا من أبرز الإعلاميين في الجزائر،رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

عبد المجيد تبون: “فقدنا صديقا ورجلا مخلصا.. والشروق عليها أن تستمر“

قال المترشح للرئاسيات، عبد المجيد تبون، معلقا على وفاة الرئيس المدير العام لمجمّع “الشروق”، إنه فقد صديقا ورجلا مخلصا.

متمنيا الصبر والسلوان لكل عائلة “الشروق”.

وقال تبون: “يجب أن تستمر الحياة وكذا الشروق التي تعب عليها الرجل وأفنى حياته من أجلها”.

سليمان بخليلي: “فقدت أخا عملت معه لسنوات“

قال الإعلامي والمترشح للرئاسيات، سليمان يخليلي، إنه أصيب بصدمة كبيرة بعد سماع خبر وفاة علي فوضيل.

الذي كان بمثابة الأخ والصديق الذي يمدّ يده للخير والخيّرين.

وقال سليمان بخليلي: “ماذا عسانا أن نقول سوى رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته”.

الناطق السابق باسم التجمّع الوطني الديمقراطي صديق شهاب:

“علي فوضيل إعلامي محنّك ومسيّر مرن”

قال النائب البرلماني والناطق الرسمي السابق للتجمّع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، إن الفقيد كان إعلاميا محنّكا ومسيّرا مرنا.

استطاع تسيير أحد أكبر المجمّعات الإعلامية في الجزائر.

حزب جبهة التحرير الوطني: “علي فوضيل يعتبر قامة في الإعلام الجزائري”

شاركت جبهة التحرير الوطني في تقديم واجب العزاء بعد وفاة الرئيس المدير العام لمجمّع “الشروق”، علي فوضيل.

حيث قدم عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، محمد عماري، التعزية لعائلة فوضيل وعمال مجمّع “الشروق”.

باسم الحزب، بعد وفاة الذي وصفه بالقامة السامقة في تاريخ الإعلام الجزائري، قائلا إن إنجازاته ستبقى شاهدة على شجاعته وجرأته.

رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين:

“أرجو من الله أن يتغمّد روح الفقيد برحمته“

قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين،تعازيه الخالصة لعائلة فوضيل في وفاة ابنها الرئيس المدير العام لمجمّع “الشروق”، علي فوضيل.

ودعا سليمان شنين، في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: .

“أرجو من الله أن يتغمّد روح الفقيد علي فوضيل برحمته الواسعة”.

سهيلة بن لشهب ترثي علي فوضيل

كتبت الفنانة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، تغريدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ترثي فيها المدير العام لمجمّع “الشروق”، علي فوضيل.

وغرّدت النجمة الجزائرية على “تويتر” قائلة: “.

إنا لله وإنا اليه راجعون، أحد أعمدة الساحة الإعلامية في ذمّة الله”.

وأضافت الفنانة: “لله ما أعطى وله ما أخذ، ربي يرحمك ويثبتك عند السؤال أستاذنا”.

رئيس مجلس الأمة بالنيابة: “كان الفقيد من النخبة الإعلامية الرائدة“

قدّم رئيس مجلس الأمّة بالنيابة تعازيه القلبية لأسرة الفقيد، علي فوضيل، وكتب في نص التعزية:.

“وأنه ليجزع النفس ويؤلم المشاعر أن يغيّب الأجل أحد أولئك الصحفيين الذين اضطلعوا منذ سنوات ببلادنا بمهامهم النبيلة.

بالتزام وإخلاص ومهنية، فقد كان الفقيد من تلك النخبة الإعلامية الرائدة، واصل عطاءه على مدار سنوات طويلة.

في عدة وسائل إعلامية وكان له في كل موقع التقدير المستحق.

وأنا أتذكره اليوم بهذه المزايا والمآثر التي ستظل شاهدة على مساره المهني وسيرته الإنسانية، تغمّده الله برحمته”.