الرئيس المدير العام لمجمّع “سونلغاز” لـ “النهار”: “مشروع تصدير الكهرباء نحو إيطاليا يعرف تقدما كبيرا في الدراسة”

أكد، اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، لـ “النهار”، بأن الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء نحو إيطاليا عبر ولاية عنابة، تعرف تقدما كبيرا مع الشركاء الإيطاليين، وسيتم قريبا الشروع في دراسة تمويل ميزانية المشروع المحددة مدة أشغالها بحوالي خمس سنوات.

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، عقب زيارته لولاية عنابة، إلى أن الجزائر نجحت طيلة السنتين الماضيتين في تصدير الكهرباء نحو البلدان المجاورة، على غرار ليبيا وتونس، حيث يتم يوميا تصدير أزيد من 500 “ميڤاواط” لتونس فقط، وهو ما يؤكد تسجيل مجمع “سونلغاز” تحسنا كبيرا في مستوى الخدمة، وهذا بالنظر إلى الاستثمارات التي وضعتها الدولة للمجمع على المستوى الوطني والدولي.

من جهة أخرى، أوضح مراد عجال، أن الكثير من الانقطاعات في التيار الكهربائي التي تسجلها الأحياء، تعود لأسباب خارجية، ولا علاقة لها بالأسباب التقنية الخاصة بشركة “سونلغاز”، حيث تسجل المؤسسة يوميا عمليات تخريب بسبب عوامل خارجية، مع تأكيده على الشروع في إعادة تهيئة وتجديد وصيانة الكثير من الشبكات الكهربائية على المستوى الوطني، والدولة خصّصت العديد من الاستثمارات لتحسين الخدمة العمومية، حيث تسجل في ولاية عنابة فقط نسبة تغطية بالشبكة الكهربائية تقدر بحوالي 99 من المئة.

“الشروع في تحصيل ديون المؤسسة لدى المواطنين بتسهيلات تراعي ظروف المواطنين”

وقال أيضا مراد عجال إن المؤسسة تعدت مشكل ديونها لدى المواطنين، حيث تم وضع خطة جديدة لتسديدها من طرف المواطنين، وتحصيلها وفق تسهيلات بتوجيهات من السلطات العليا، للمواطنين، عن طريق برامج تسديد تراعي ظروف المواطنين، وسيتم اللجوء حتى للتسديد عبر التقسيط بأجندة خاصة، من دون الشروع في قطع الكهرباء عن المواطنين. وللإشارة، فقد أشرف، مساء أمس، الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، على اجتماع تقني بحضور والي عنابة، جمال الدين بريمي، وعدد من مديري الهيئة التنفيذية بالولاية، تناول بالخصوص مشاكل القطاع، ومشاريع تزويد المنطقة الصناعية “عين الصيد” بالكهرباء، وأيضا مشاريع تزويد المدينة الجديدة “ذراع الريش” وربطها بمولّد جديد للكهرباء، وبعض المشاريع الأخرى ضمن الآليات الهادفة إلى توفير الإطار المناسب لترقية الاستثمار.