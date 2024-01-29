الرئيس المدير العام لموبيليس في زيارة عمل إلى ولاية تيارت

قام شوقي بوخزاني الرئيس المدير العام لموبيليس، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى ولاية تيارت. حيث استقبل من طرف والي الولاية علي بوڤرة.

واستُغل اللقاء مع السيد الوالي للإستماع إلى الإنشغالات وإعطاء نظرة شاملة على المشاريع المبرمجة على مستوى الولاية.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف والمتابعة المستمرة لعمل الفرق التجارية والتقنية في الميدان على مستوى الولاية. كما كانت فرصة لتثمين المجهودات المبذولة من طرفهم.