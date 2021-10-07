الرئيس المدير العام: ميترو الجزائر هو ملك الدولة..تسييره وصيانته بأيادي جزائرية
بقلم قناة النهار
الرئيس المدير العام: ميترو الجزائر هو ملك الدولة..تسييره وصيانته بأيادي جزائرية
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