الرئيس المصري السيسي يستقبل بن صالح في شرم الشيخ

تحادث رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، بشرم الشيخ في مصر، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،

وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجلسة المخصصة لدراسة إشكالية “اختلاف الحضارات والثقافات:صدام أم تكامل؟”،حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وخلال اللقاء -يضيف البيان- “ثمن الرئيس المصري المستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية مبديا ارادته في تقويتها”،

وطلب من رئيس مجلس الأمة “تبليغ تحياته لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة”.

وأوضح نفس المصدر أن اللقاء سمح “بتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي”.

كما التقى بن صالح، أيضا مع الأمير الحسن بن طلال،رئيس منتدى الفكر العربي الذي “حمله تحياته الأخوية للرئيس بوتفليقة”،يضيف البيان.