الرئيس المصري: تم تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بأياد مصرية

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه تم تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بأياد مصرية.

وقال السيسي في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس”.

وأشار الرئيس المصري أنه تم تعويمها رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب.

وأضاف “بإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري”.

وتوجه السيسي بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.

وتابع الرئيس المصري أنه بتعويم السفينة الجانحة، قد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما.

وأشار “القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم، ستشهد أن الإرادة المصرية ستمضي حيث يقرر المصريون”.