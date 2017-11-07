الرئيس المصري يؤكد إلتزامه بفترتين رئاسيتين

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، التزامه لعدم ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثالثة.

وفي حوار أجراه السيسي مع شبكة ” CNBC” الأمريكية، قال أنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منها 4 أعوام.

موضحا، أن لدينا دستورجديد، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور هذه الفترة.

واضاف السيسي، لا يناسبني كرئيس أن أجلس يوما ضد إرادة الشعب المصري.

وفي سياق ذي صلة، قال الناشط والمحامي الحقوقي المصري خالد علي أمس الإثنين

أنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المُقبل.