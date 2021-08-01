الرئيس المصري يبحث مع لعمامرة آخر تطورات ملف سد النهضة

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية رمطان لعمامرة. حيث أكد حرص مصر على تطوير العلاقات مع الجزائر في شتى المجالات. في إطار مبدأ مصر الثابت للتعاون والبناء والتنمية ودعم الجهود التي تسعى لبلوغ تلك الأهداف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مثمناً العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين.

وأكد حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر بشتى المجالات، وعلى نحو يعكس عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين. وذلك في الإطار الثابت لسياسة مصر الساعية دائماً إلى التعاون والبناء والتنمية ودعم الجهود التي تسعى لبلوغ تلك الأهداف والقيم.

من جانبه؛ نقل لعمامرة تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكداً اعتزاز الجزائر. بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي. واهتمام الجزائر بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر. وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون. ومشيداً بما حققته مصر بقيادة الرئيس على عدة أصعدة، خاصةً الإنجازات في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية والقضايا الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر والجزائر. وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية. وكذا التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا. حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة. وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية. ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا. وذلك من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها. دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا.

كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في تونس الشقيقة. حيث تم التوافق في هذا الصدد نحو دعم كل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة. واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظاً على مقدراته وأمن بلاده.

كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة. حيث أكد السيسي موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر. مع التشديد في هذا الإطار على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية. للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.