الرئيس المصري يتخذ قرارات غير مسبوقة في تاريخ بلاده

اتخذ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارات تاريخية وغير مسبوقة، خلال اجتماع له اليوم الأربعاء، مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري.

وحسب موقع “اليوم السابع”، جاءت القرارات كالآتي:بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1/10/2021.واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.