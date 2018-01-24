الرئيس المصري يترشح رسميا لعهدة رئاسية ثانية

أفادت وسائل إعلام مصرية، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقدم اليوم الأربعاء رسميا

بأوراق ترشحه لعهدة رئاسية ثانية إلى الهيئة المصرية للانتخابات.

للإشارة، كان الرئيس المصري الذي انتخب سنة 2014 لولاية مدتها 4 سنوات أعلن الجمعة نيته الترشح مجددا.

وخرج من المنافسة المرشحون الذين كان من الممكن أن يشكلوا منافسين جدد في الانتخابات الرئاسية.

خاصة رئيس الأركان الأسبق سامي عنان ورئيس الورزاء الأسبق أحمد شفيق.

وحسب صحيفة “الأهرام” المصرية، فإنّ عنان أحيل إلى التحقيق أمام القضاء العسكري في حين أعلنت السلطات مساء الثلاثاء، قرارا بحظر نشر أي معلومات تتعلق بهذا التحقيق.