الرئيس المصري يطمئن على صحة صلاح قبل انطلاق المونديال

اطمأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على صحة نجم المنتخب المصري محمد صلاح، قبل أيام قليلة عن انطلاق مونديال روسيا 2018.

وخلال إستقباله بعثة المنتخب المصري بمقر الرئاسة لتوديعهم، استفسر الرئيس المصري، عن صحة محمد صلاح، ومدى تعافي وجاهزيته للمونديال.

من جهته طمئن نجم نادي ليفربول، رئيس بلده، مؤكدا أنه يعمل ليكون جاهزا في أول مباراة لبلده في هذا المونديال، والمقررة أمام الأوروغواي.

وأكد صلاح، في رده على السيسي الذي طالب بظرورة تشريف مصر في روسيا، رد صلاح، أنه وزملائه لن يكتفوا بمجرد المشاركة في هذا المونديال.