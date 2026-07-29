الرئيس المصري يعزي الرئيس تبون في ضحايا الحرائق ويتفقان على لقاء قريب

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، أعرب خلالها عن تعازيه وتضامنه، باسمه الشخصي وباسم مصر شعباً وحكومة ومؤسسات، إثر الحرائق التي شهدتها الجزائر وخلفت ضحايا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته بأن الرئيسين استعرضا العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع الجزائر ومصر. كما تبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع في فلسطين والشرق الأوسط والخليج والعالم العربي.

وأضاف البيان أن الرئيسين أكدا ضرورة السعي إلى التمكين للحل السلمي في مختلف النزاعات والتوترات التي تشهدها المنطقة.

كما شكلت المكالمة مناسبة للتطرق إلى الوضع في ليبيا. حيث شدد الرئيسان على ضرورة العمل من أجل تجاوز الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.

وفي ختام المكالمة، اتفق الرئيسان على عقد لقاء قريب يجمعهما، وفق بيان رئاسة الجمهورية.