الرئيس المصري يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة إعادة انتخابه

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد هنأ السيسي خلال هذه المكالمة الرئيس تبون والشعب الجزائري بمناسبة انتخابه مجددًا رئيساً للجمهورية، متمنيا له كل التوفيق في مهامه.

وأوضح المصدر نفسه أن المكالمة كانت فرصة للقائدين لتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه. حيث اتفقا على لقاء يجمعهما قريباً.

ومن جهته، شكر رئيس الجمهورية نظيره المصري على مشاعره النبيلة. متمنياً له بدوره التوفيق، وللشعب المصري الشقيق كل الرخاء والتقدم والهناء.