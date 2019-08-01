الرئيس الموريتاني الجديد يتسلم مهامه

تسلم الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، السلطة في نواكشوط، بعد 40 يوما من انتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في ال22 يونيو 2019.

وكان في استقبال الرئيس المنتخب،لدى وصوله ، من طرف الوزير الأول محمد سالم ولد البشير ورئيس المجلس الدستوري أديالو ممادو باتيا، كما أدت له فرقة من الدرك الأخضر تحية الشرف..

وأخذ الرئيسان المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز والرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني مكانهما، بعد تحيتهما للحضور، في الجانب الأيمن من القاعة أمام رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.

وقد ألقى رئيس الجمهورية المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز خطابا، مستعرضا أهم الانجازات التي تحققت خلال مأموريتيه الماضيتين.

وهنأ الرئيس المنتخب على الثقة التي منحه الشعب الموريتاني ، مشيدا في هذا الصدد بما يتمتع به من خصال تجعله أهلا لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري، بعد ذلك، افتتاح الجلسة العلنية لتنصيب الرئيس المنتخب، حيث تمت قراءة النصوص المتعلقة بعقد دورة علنية للمجلس خارج مقره، طبقا للدستور، ومداولة المجلس الدستوري المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية 22 جوان 2019.

يذكر أن موريتانيا شهدت في الـ22 جوان الماضي انتخابات رئاسية فاز فيها ، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الشيخ الغزواني، بنسبة 52 بالمائة.

وتجدر الاشارة، أن حفل مراسيم تسليم السلطة للرئيس الموريتاني الجديد، شهد حضور العديد من رؤساء دول العالم بعض الدول ووزراء الخارجية وشخصيات كبيرة.