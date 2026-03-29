الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يعزي رئيس الجمهورية في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

وجه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وقال الرئيس الموريتاني في نص برقية التعزية: “تلقيت ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجاهد اليامين زروال.

وأضاف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني: “بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى فخامتكم، ومن خلالكم إلى حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الشقيقة، وإلى أسرة الفقيد وكافة ذويه، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.