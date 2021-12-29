الرئيس الموريتاني يتوجّه إلى وهران لزيارة المنطقة الصناعية بطيوة

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الجزائر العاصمة. متوجها إلى مدينة وهران. حيث سيقوم بزيارة المنطقة الصناعية بطيوة.

كما كان في توديع الرئيس الموريتاني بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

هذا وقد وصل رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، أول أمس الإثنين، إلى الجزائر في زيارة دولة تدوم 3 أيام.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره بمطار هواري بومدين. حيث تم إطلاق طلقات مدفعية على شرفه. كما قام الرئيسان بالاستماع لنشيدي البلدين وتحية العلمين. وكان في استقباله مسؤولون سامون في الدولة وسفراء دول.

للإشارة، فإن هذه الزيارة جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية. وتندرج هذه الزيارة ضمن تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجزائر وموريتانيا.

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وخص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، باستقبال رسمي برئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أجرى الرئيس تبون، محادثات على انفراد مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

المحادثات بين الرئيس تبون ونظيره الموريتاني تتوسع إلى أعضاء وفدي البلدين

وتوسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الموريتاني. محمد ولد الشيخ الغزواني، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وحسبما أفادت به “وأج” فقد شارك في هذه المحادثات، التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، عن الجانب الجزائري، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود. بالإضافة كذلك إلى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد.

كما شارك في المحادثات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي. بالإضافة كذلك إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات.

وأضاف المصدر، أنه من الجانب الموريتاني، فقد حضر المحادثات أعضاء الوفد المرافق للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.