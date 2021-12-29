الرئيس الموريتاني يحل بوهران والوزير الأول في استقباله

حل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء، بوهران. وكان في استقبال الرئيس الموريتاني بالمطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان. ووالي وهران، سعيد سعيود.

واستعرض رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوزير الأول وزير المالية تشكيلات عسكرية للجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.

وحضر حفل الاستقبال أعضاء بمجلس الأمة و نواب بالمجلس الشعبي الوطني.

وسيتوجه الرئيس الموريتاني، الذي يرافقه في هذه الزيارة الى وهران الوزراء الموريتانيون للتجهيز والنقل محمد محيميد والتشغيل والتكوين المهني الطالب. ولد سيد أحمد والتعليم العالي والبحث العلمي أمال سيدي ولد الشيخ عبد الله وكذا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. الى المنطقة الصناعية لبطيوة.

وقد شرع أول أمس الاثنين رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة دولة الى الجزائر دامت ثلاثة أيام.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

طالع أيضا:

رئيس الجمهورية: العلاقات بين الجزائر وموريتانيا عريقة وتعرف تطورا لافتا

وقد أكد رئيس الجمهورية، أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا عريقة وتعرف تطورا لافتا. ازدادت وتيرته في المدة الأخيرة بفتح المعبر الحدودي.

وحول المحادثات التي جمعته مع نظيره الموريتاني بمقر رئاسة الجمهورية. قال الرئيس تبون إن هذه المحادثات كانت ثرية. وشكلت فرصة للتطرق للعديد من جوانب التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما أكد رئيس الجمهورية، أن هذه العلاقات عريقة وتعرف تطورا لافتا ازدادت وتيرته في المدة الأخيرة بفتح المعبر الحدودي.

كما أوضح أن هذا المعبر الحدودي أصبح بالفعل جسرا للتواصل بين سكان المنطقة الحدودية وضاعف من مستوى التبادل التجاري.

واعتبر الرئيس تبون، إن هذا المعبر، مكسب هام تعزز بإنجاز آخر وهو اللجنة الثنائية الحدودية التي استحدثت مؤخرا برئاسة وزيري الداخلية. والتي جاءت للسهر على التعاون الثنائي في المناطق الحدودية ومتابعة التنسيق الأمني.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن علاقات التعاون والشراكة بين البلدين حققت مكاسب في العديد من المجالات. مشيرا إلى أنها تتطلب اليوم توفير شروط ترقيتها وتذليل ما بقي من الصعوبات للوصول إلى التنمية المشتركة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعا.

كما لفت رئيس الجمهورية إلى أنه خلال تبادل الآراء والأفكار مع أخيه الرئيس الغزواني حول راهن العلاقات الأخوية, تم استحضار محطات من تاريخنا المشترك وصفحاته المشرقة. وكيف كان علماء الجزائر من مختلف المدن والحواضر يسافرون رغم المسافات والمشاق إلى بلاد شنقيط للعلم والتعليم.

وأورد الرئيس تبون، أنه وعلاوة على العلاقات الثنائية المتميزة بين شعبينا. فإن زيارة الرئيس الغزواني شكلت سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف المسائل التي تهم بلدينا. ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا، وفي منطقة الساحل.

كما سمحت هذه الزيارة، بالتطرق إلى العمل العربي المشترك الذي حظي في المحادثات باهتمام خاص. لاسيما وأن الجزائر ستحتضن قريبا القمة العربية التي نأمل أن تكون قمة جامعة وموحدة للصف العربي، يضيف الرئيس تبون.