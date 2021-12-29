الرئيس الموريتاني يزور مجمع إنتاج اليوريا والأمونياك بأرزيو

قام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة مجمع إنتاج اليوريا والأمونياك بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية بأرزيو في ولاية وهران.

ورافق الرئيس الموريتاني خلال زيارته للمجمع بالوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. بالإضافة إلى توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

وخلال الزيارة الرئيس الموريتاني إلى مجمع إنتاج اليوريا والأمونياك تم تقديم له معلومات حول مختلف النشاطات التي يقوم بها. وكذا التخصصات التي يحتويها المجمع. وفي ختام الزيارة وقع الرئيس الموريتاني على السجل الذهبي للمجمع.

وأنهى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني زيارة الدولة التي قام بها الى الجزائر والتي دامت 3 أيام. وأثمرت الزيارة بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون تخص عدة مجالات.