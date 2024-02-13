الرئيس الموريتاني يستقبل الخليفة العام للطريقة التيجانية في الجزائر 

استقبل رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ اليوم ، الخليفة العام للطريقة التيجانية في الجزائر سيدي علي بلعرابي التجاني.

وتناول اللقاء الذي جرى بالقصر الرئاسي بحث علاقات التعاون بين موريتانيا و الجزائر ، وسبل تعزيزها خاصة القضايا الدينية.

كما حضر اللقاء الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار أجاي، ومستشار برئاسة الجمهورية أحمد ولد النيني. وكذا مكلفين بمهام أحمد سالم ولد محمد فاضل، وسيدي محمد سيدي جعفر. والسفير الجزائري المعتمد لدى موريتانيا سعادة محمد بن عتو، والوفد المرافق للخليفة العام للطريقة التيجانية.

وقبل إستقباله من طرف الرئيس الموريتاني عقد الخليفة العام للطريقة التيجانية سلسلة لقاءات مع مسؤولين كبار في الحكومة على رأسهم الوزير الاول محمد ولد ولد بلال. ورئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت.

كما إلتقى الخليفة العام في مقر اقامته بنواكشوط بشخصيات دينية في البلد من أبرزها الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو.

وزار الخليفة العام للطريقة التيجانية قرية انفني التي تضم ضريح العلامة الشيخ محمد الحافظ ولد المختار احبيب الذي يعود اليه الفضل في نشر الطريقة التيجانية في موريتانيا وربوع القارة الافريقية.