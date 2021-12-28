الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس الأمة

ويقوم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

ترحم الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة)، على أرواح شهداء الثورة التحريرية. وهذا في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقام الرئيس الموريتاني الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة محمد عرقاب، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة، كما وقف دقيقة صمت وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم.

وبالمناسبة، قام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة المتحف الوطني للمجاهد، حيث قدمت له شروحات حول أهم المحطات والمراحل التاريخية للجزائر (1830-1962) قبل أن يوقع على السجل الذهبي ويتسلم درع المتحف.

وكان رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد حل عصر اليوم بمطار هواري بومدين الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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وصل رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر في زيارة دولة تدوم 3 أيام.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الموريتاني، بمطار هواري بومدين. حيث تم إطلاق طلقات مدفعية على شرفه. كما قام الرئيسان بالاستماع لنشيدي البلدين وتحية العلمين.

وكان في استقبال الرئيس الموريتاني مسؤولون سامون في الدولة وسفراء دول.

للإشارة، فإن هذه الزيارة جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة ضمن تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجزائر وموريتانيا.