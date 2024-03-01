الرئيس الموريتاني يصل إلى الجزائر للمشاركة في قمة الغاز

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بأرضية مطار هواري بومدين.

وسيشارك الرئيس الموريتاني، في منتدي الدول المصدرة للغاز المنعقد غدا السبت.

كما سيشارك 10 رؤساء رسميا في القمة السابعة للدول المنتدى المصدرة للغاز والتي تنعقد بالجزائر. بالإضافة إلى 9 وزراء طاقة وسفيرين وامين عام وزارة الاقتصاد لدولة ماليزيا.

وحسب القائمة التي تحصلت عليها النهار يتعلق الأمر بكل من رئيس بوليفيا، لويس آرسي. رئيس إيراني، إبراهيم رئيسي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.

كما سيشارك أيضا، رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني. رئيس الموزنبيق، فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس فنزويليا، نيكولاس مادورو. رئيس السنغال، ماكي سال، رئيس تونس، قيس سعيد.

أما الوزراء الذين سيمثلون الدول، يتعلق الأمر بجمهورية مصر، التي يمثلها وزير البترول والموارد المعدنية طارق أحمد عبد القادر الملة. وزير الطاقة لجمهورية غينيا الاستوائية، وزير الطاقة والبترول لجمهورية نيجيريا الاتحادية. وزير الطاقة لروسيا الاتحادية،

كما سيشارك أيضا وزير الطاقة لجمهورية ترينيناد توباغو، وزير الطاقة لجمهورية انغولا. بالإضافة إلى وزير الطاقة لجمهورية اذربيجان، وزير الطاقة لدولة ايطاليا والذي سيكون كضيف شرف. بالاضافة الى ذلك وزير الطاقة لسلطة عمان سامي بن ناصر العوفي، والامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

اما بخصوص ممثلي الدول فبخصوص الامارات سيمثلها سفير الامارات، والبيرو سيمثلها سفيرها بالجزائر. كما سيمثل ماليزيا الامين العام لوزارة الطاقة لدولة ماليزيا.