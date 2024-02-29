الرئيس الموزمبيقي يترحم على أرواح الشهداء بمقام الشهيد

ترحم رئيس جمهورية الموزمبيق فيليب خاسينتو، اليوم الخميس، بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المظفرة.

وكان الرئيس الموزمبيقي، مرفوقا بوزير المجاهدين وذوي الحقوق، حيث ألقى أيضا إطلالة على خليج العاصمة من على شرفة مقام الشهيد. كما زار رئيس الموزمبيق المتحف الوطني للمجاهد.

هذا وحل مساء اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية موزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي بالجزائر، في زيارة صداقة وعمل، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان في استقبال الرئيس الموزمبيقي، لدى وصوله إلى مطار “هواري بومدين” الدولي الوزير الأول نذير العرباوي.

وتأتي هذه الزيارة، التي تندرج في إطار “تعزيز وتمتين روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر وموزمبيق”، عشية مشاركة فيليب خاسينتو نيوسي في أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستحتضنها الجزائر هذا الأسبوع.