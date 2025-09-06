الرئيس الموزمبيقي يزور جامع الجزائر 

أدى الرئيس الموزمبيقي دانيال فرانسيسكو شابو زيارة إلى جامع الجزائر وذلك في ختام زيارته للجزائر.

وكان في استقبال الرئيس الموزمبيقي بعد ظهر اليوم الشيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ عميد جامع الجزائر.

وخلال الزيارة تلقى ضيف الجزائر شروحات وافيّة عرّفته بـ جامع الجزائر، ووقف على بعض مرافقه.

هذا وعبّر الرئيس الموزمبيقي عن السرور بزيارته لهذا الصرح الحضاري، وتقديره لرمزية رسالته. وقبل المغادرة.

كما كتب دانيال فرانسيسكو شابو كلمة في السّجل الذهبي، ضمّنها انطباعاته وتشكّراته.