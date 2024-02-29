الرئيس الموزمبيقي يوجه دعوة للرئيس تبون لزيارة بلاده

وجه الرئيس الموزمبيقي، فيليب خاسينتو نيوسي، دعوة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لزيارة الموزمبيق.

وأعلن الرئيس الموزمبيقي، عن هذه الدعوة، في تصريحات مشتركة له رفقة الرئيس تبون، عقب المحادثات التي جمعتهما اليوم الخميس.

وقال رئيس موزمبيق، أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى تطوير علاقات البلدين وتعزيز التعاون البيني في مختلف المجالات.

كما كشف فيليب خاسينتو نيوسي، أن الطرفان اتفقنا على بعث اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وأضاف ذات المتحدث: “موزمبيق والجزائر عضوان في مجلس الأمن ونحن نتوافق حول مجمل القضايا”. مؤكدا أن للجزائر دور هام في استقرار شمال إفريقا وكل المنطقة.

كما ثمن الرئيس الموزمبيقي، الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر من أجل استتباب الأمن في منطقة الساحل.