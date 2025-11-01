الرئيس النمساوي يُهنئ الرئيس تبون بذكرى إندلاع الثورة

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فن در بيلين، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة التحريرية المجيدة.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية تم خلال المكالمة أبرز الرئيس النمساوي أن العلاقات الممتازة بين البلدين تشكل حافزا إضافيا للتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات لاسيما الطاقات المتجددة كقطاع مهم في المستقبل من خلال المشروع المشترك في مجال الهيدروجين.

وبالمناسبة ذاتها أكد ألكسندر فن در بيلين لرئيس الجمهورية تقاسم نفس التزامات دولة الحق والقانون الذي جسدته الجزائر من خلال دورها الفعال والبارز في مجلس الأمن مثمنا استمرار التنسيق لدعم عضوية النمسا بالهيئة ذاتها للفترة 2027-2028، متمنيا للسيد الرئيس كل التوفيق وللشعب الجزائري الهناء والتقدم.