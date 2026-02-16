الرئيس النيجري: الجزائر لا يمكن أن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على دولة إفريقية شقيقة

أكد رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، عبد الرحمن تياني، أنه لا يمكن لأي إفريقي أن يتصور أن الجزائر التي عانت لأكثر من قرن من ويلات الاستعمار يمكن أن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على دولة إفريقية شقيقة.

وقال الرئيس النيجري، في التصريح الإعلامي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، إن حضوره اليوم يعكس الأهمية التي يوليها لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي بين شعبينا وحكومتينا وبلدينا.

كما عبر بشكل خاص، عن اعتزازه بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع شعبينا. وعن إرادتنا المشتركة لإضفاء ديناميكية جديدة على تعاوننا الأخوي وحسن الجوار.

وقال الرئيس النيجري، إن موقف الجزائر الداعم لاحترام سيادة النيجر وخياراتها السياسية الداخلية موقف مشرف لحكومتكم وللشعب الجزائري العظيم.

مؤكدا أنه على قناعة بأن صفحة مهمة من تاريخ الساحل وإفريقيا تكتب اليوم وكل دولة ستختار موقعها وفق قناعاتها ومصالحها والقيم التي تؤمن بها.

وختم الرئيس النيجري بالقول: “بهذه الروح جئنا إلى بلدكم الشقيق والصديق والجار”.