الرئيس بوتفليقة: الإتحاد الوطني للفلاحين ساهم في إزدهار الاقتصاد الوطني

نوّه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالدور الفعّال للإتحاد الوطني للفلاحين، ومساهمته في تطوير قطاع الفلاحة وإزدهار الاقتصاد الوطني.

وقال الرئيس، في رسالة ألقاها نيابة عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، بمناسبة مراسيم إحياء الذكرى 44 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين بالمسيلة، إنّ هذا الإتحاد ساهم في مرافقة الفلاحين والموالين .

كما أنه كان حاضرا في الميدان وفي مستوى التطلعات .

وعرّج بوتفليقة في ذات الرسالة، للسيادة الوطنية، التي تنعم بها البلاد، و التي هي ثمرة التضحيات التي قام بها جيل نوفمبر.

مطالبا بتكريس الجهود من أجل المحافظة على هذه السيادة.