الرئيس بوتفليقة : تراجع نسبة البطالة بثلثين من نسبتها وتضاعفت الثروة الوطنية قرابة 3 مرات

أشاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتراجع نسبة البطالة بثلثين من نسبتها وتضاعفت الثروة الوطنية قرابة ثلاث مرات في نفس المرحلة.

وخلال رسالة وجهها اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 64 لإحياء إندلاع الثورة التحريرية.

مشيرا أن الجزائر أنجزت خلال هذين العقدين من الزمن ضعف ما كانت تملكه من حيث قدراتها التعليمية والتكوينية.

وهذا من خلال إنجاز أزيد من1000 ثانوية، وأكثر من2000 إكمالية، وكذا أكثر من30 جامعة.

حيث تسمح اليوم لأزيد من ربع شعبنا بالذهاب يوميا إلى المدارس والجامعات ومراكز التكوين.

كما تعززت هذه الإنجازات في مجال التنمية البشرية بقرابة 150 مستشفى ومركزا صحيا متخصصا عبر كل الولايات.

من جهتة أخرى ذكرى الرئيس بوتفليقة بلادنا التي كانت تملك سنة 1998 حظيرة من5 ملايين مسكن.

في حين تم إنجاز منذ ذلك التاريخ إلى اليوم أزيد من4 ملايين مسكن جديد.

ونسعى للمواصلة بإستكمال الأشغال على قرابة مليون سكن هي في طور الإنجاز.

مضيفا أن الجزائر جسدت بكل جد تمسكها بالعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني من خلال إجراءات وإنجازات عديدة.

منها تحسين الأجور ومعاشات التقاعد ومنحا عديدة للـمعوزين، وكذا تحويلات اجتماعية هامة تصل إلى أزيد من 20 % من ميزانية الدولة سنويا.

وبالرغم من للإنهيار الرهيب لأسعار النفط قبل أربع سنوات من اليوم إلا أن مسيرة البناء والتشييد لم نوقف مسارنا التنموي.