الرئيس بوتفليقة : “تولينا إصلاح جهاز العدالة والتشريع لدولة الحق والقانون”

أشاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بثقة التي وضعها الشعب قرابة 20 سنة من حكمه قبل اليوم، في ظروف كانت البلاد تعاني ضروف صعبة.

وخلال رسالة وجهها اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 64 لإحياء إندلاع الثورة التحريرية.

أنه بعون من الله ومن قيم بيان ثورة نوفمبر الـمجيدة تمكنت البلاد من إعادة بناء ما دمر، والعمل بغية تحقيق الكثير من طموحاتكم الـمشروعة.

كما حققنا السلم والمصالحة الوطنية وعادت السكينة والأمن عبر كل ربوع الجزائر من حيث هما الشرطان الأَساسيان لأي تنمية أوبناء أوتقدم.

إضافة إلى وعادت هيئات ومؤسسات الدولة إلى النشاط القوي في الشرعية الـمكتملة بالاحتكام دوريا إلى صناديق الاقتراع على كل الـمستويات.

وفضلا عن ذلك تولينا إصلاح جهاز العدالة والتشريع لدولة الحق والقانون وتوجنا الـمسيرة هذه بتعديل عميق لدستور بلادنا.

وأيضا تعزيز حقوق الـمواطنين وحقوق الـمرأة، بصـفة خاصة، ومكـونات الهـــوية الوطنية ولا سيما منها اللغة الأمازيغية الـمشتركة بين جميع الجزائريين و الجزائريات.

مضيفا أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عزز بإمكانيات بشرية ومادية جعلت منه جيشا محترفا بأتم معنى الكلـمة.