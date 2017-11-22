الرئيس بوتفليقة يترأس إجتماعا وزاريا

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، عودة الأمطار على المناطق الشمالية للبلاد، بداية من يوم الأحد المقبل.
وأوضحت المصالح، أن الأمطار ستكون أكثر اعتبارا بعد الظهيرة على…
عاش سكان بلدية زيغود يوسف بقسنطينة، أمس الثلاثاء، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 52 سنة.
وتعود وقائع الجريمة إلى إقدام شخص…
أبدى جمال كعوان وزير الاتصال، ارتياحه لما تقوم به الصحافة الوطنية من تغطية للانتخابات المحلية.
كما أكد الوزير، أن كل الإمكانيات المادية والبشرية متوفرة لتغطية الموعد…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017
التعليقات (0)