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الرئيس بوتفليقة يترأس إجتماعا وزاريا

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الرئيس بوتفليقة يترأس إجتماعا وزاريا
بقلم أمينة داودي

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس بوتفليقة يترأس في هذه الأثناء إجتماعا لمجلس الوزراء.

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