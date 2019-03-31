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الرئيس بوتفليقة يستعد لإعلان إستقالته تطبيقا لأحكام المادة 102

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الرئيس بوتفليقة يستعد لإعلان إستقالته تطبيقا لأحكام المادة 102
بقلم مصطفى.ق

مصادر سياسية لا تستبعد إعلان الرئيس بوتفليقة مغادرة منصبه يوم الثلاثاء.

الرئيس بوتفليقة يكون قد أبدى تجاوبا مع نداءات تطالب بتجنب حالة الفلاغ الدستوري.


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