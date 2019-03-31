الرئيس بوتفليقة يستعد لإعلان إستقالته تطبيقا لأحكام المادة 102

اقدم 20 عضوا من المجلس الشعبي البلدي لبلدية الاغواط على تقديم استقالتهم من مناصبهم على خلفية تعيين نائب عن جبهة التحرير الوطني رئيسا لبلدية الاغواط.
بعد…
تمكنت مصالح الحماية المدنية مساءاليوم الأحد، من انقاذ عجوز سقطت في بئر على مستوى بلدية الحوامد في بوسعادة بالمسيلة.
وحسبما أفاده بيان للذات المصالح، فإن…
رد النائب العام بمجلس قضاء غرداية على الاشاعات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتوقيف المدعو كمال فخار.
خاصة ما تعلق بنشر ادعاءات حول اختطافه…
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