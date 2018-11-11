الرئيس بوتفليقة يهدي مكتبة منتدى باريس حول السلام كتب “الأمير عبد القادر.. ملحمة الحكمة”

أهدى الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم كتابا تحت عنوان “الأمير عبد القادر.. ملحمة الحكمة” لمكتبة منتدى باريس حول السلام.

وأكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو الذي كلفه بتقديم هذا الكتاب في ثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية.

كتقدير لتضحيات الجزائر من أجل السلم و الأمن في العالم.

وجرت مراسم تسليم الكتاب بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل،الكتاب صدر سنة 2017 وقع مقدمة الرئيس بوتفليقة.

ويحوي هذا الكتاب على خمس فصول تروي حياة ومسار مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

إذ يصور الأمير عبد القادر ذلك الرجل المحنك ورجل الدولة والصوفي و الانساني والمثقف.

وتولى كتابة هذا العمل 11 شخصية ومختص في مجال التاريخ والأدب والديانات وهم معروفين بكتاباتهم حول فكر الأمير وانسانيته وثقافته.