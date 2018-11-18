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الرئيس بوتفليقة يهنئ سلطان عمان بمناسبة الذكرى الـ48 للعيد الوطني لبلاده

أخبار الجزائر
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الرئيس بوتفليقة يهنئ سلطان عمان بمناسبة الذكرى الـ48 للعيد الوطني لبلاده
بقلم نسرين محفوف

بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ببرقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد،بمناسبة احتفال سلطنة عمان بالذكرى الـ48 لعيدها الوطني.

وأعرب الرئيس في برقية التهنئة، اليوم الأحد، عن “ارتياحه العميق” لمستوى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين في شتى المجالات.

حيث قال”يسرني وسلطة عمان الشقيقة تحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لعيدها الوطني المجيد،

أن أتوجه إلى جلالتكم و من خلالكم إلى الشعب العماني الشقيق، باسم الجزائر شعبا و حكومة و أصالة عن نفسي،

بأحر التهاني وأزكى الأماني، داعيا المولى عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة السعيدة.

وأنتم تنعمون بوافر الصحة و الهناء و على شعبكم الشقيق بمزيد من التقدم و الرقي في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة”.

وجدد الرئيس حرص الجزائر الدائم والثابت على تطوير علاقات البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

بما يخدم المصالح العليا المشتركة للشعبين الشقيقين ويستجيب لتطلعاتهما لمزيد من الازدهار والرفاه.


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