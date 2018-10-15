الرئيس بوتفليقة يوقع على مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على إتفاقيات تعاون

وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على خمسة مراسيم رئاسية، تتضمن التصديق على إتفاقيات تعاون بين الجزائر وكل من تونس، مالي، المجر والنيجر.

وهذا طبقا للمادة 9-91 من الدستور، بحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين.

وتتضمن هذه المراسيم التصديق على إتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في المجال الأمني.

ويتعلق الرسوم الثاني بالتصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي.

وشمل المرسوم الثالث التصديق على بروتوكول إتفاق التعاون بين حكومة الجزائر، وحكومة المجر في مجال التكونولوجيات الإعلام والإتصال.

أما المرسوم الرابع فتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر.

كما وقّع رئيس الجمهورية أيضا على الإتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة.