الرئيس بوتين يعلن عن إبتكار لقاح روسي جديد في سبتمبر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قرب إبتكار لقاح روسي جديد ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في سبتمبر المقبل.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، فقال بوتين “سنحصل على لقاح أخر في شهر سبتمبر، وهو مقترح وتم بحثه، ومسجل بواسطة معهد غاماليا.

وأضاف بوتين، أن الدواء الثاني سيكون جاهزا في شهر سبتمبر، ويعمل عليه معهد (فيكتور) نوفوسيبيرسك”.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن اللقاح الثاني من هذا المعهد سيكون موثوقا وفعالا.

وأشار بوتين، إلى أن اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 مسجّل بشرط إجراء مزيد من الإختبارات، وبما يتفق بدقة مع قوانين روسيا.

وأوضح الرئيس الروسي، أن هذه الشروط هي دراسات إضافية لهذا الدواء في سياق استخدامه الشامل.

وأضاف، “يمتثل القانون الروسي امتثالا تاما للممارسات واللوائح التنظيمية العالمية المطبقة في بلدان أخرى”.

وكشف الرئيس الروسي، في ذات السياق، “لقد اجتزنا التجارب قبل السريرية والسريرية على الحيوانات والمتطوعين”.

وسجلت روسيا ثلاثة لقاحات محلية ضد فيروس كورونا المستجد، وهي “سبوتنيك V”، “إبيفاك كورونا” و”كوفيفاك”.