دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج للاستثمار في البلاد.

ويأتي هذا في خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أين قال الرئيس تبون: “أدعو الجزائريين بالخارج للاستثمار في بلدهم”.

وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته: “استثمروا في وطنكم وحاربوا من يحاربه، فقانون الاستثمار لن يتغير قبل 10 سنوات”.

وبعد ان أبرز أن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر في “اللون الأخضر باعتراف دولي”، لفت رئيس الجمهورية الى أن هذه المؤشرات “تدل على توجهنا خلال أشهر لنكون ضمن الدول الناشئة”.

ولدى توقفه عند دور الشباب ومساهمته في التنمية الاقتصادية أكد رئيس الجمهورية أن “الشباب تمكن من رفع التحدي من خلال الشركات الناشئة” مبرزا توجهه (الشباب) نحو الإنتاج لفائدة بلده في عديد المجالات.وأضاف: “شبابنا يمثل جيلا جديدا نظيف السريرة، وأياديهم نقية من أساليب تضخيم الفواتير”.