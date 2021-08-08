الرئيس تبون:”أكدت على ضرورة الإلتزام الصارم بمواعيد التزويد بالمياه”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أنه تم إتخاذ قرار فوري للإنطلاق في إنجاز محطات لتحلية مياه البحر.

وخلال لقاءه الدوري مع الصحافة الوطنية، أفاد الرئيس تبون أنه تقرر تمويل العاصمة بنسبة 70 بالمائة من مياه البحر.

كما شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة القضاء على مشكل التبذير للحفاظ على المياه.

واختتم الرئيس تبون قائلا:”أكدت على ضرورة الإلتزام الصارم بمواعيد التزويد بالمياه.”