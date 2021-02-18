الرئيس تبون:”اتفقنا مع أصدقائنا في روسيا بصناعة اللقاح في الجزائر”

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنه تم الإتفاق مع روسيا لأجل صناعة لقاح كورونا في الجزائر.

وسيتم الشروع في صناعة اللقاح بعد 6 أو 7 أشهر من السنة الجارية.

وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون:”بأن الجزائر تمكنت من مواجهة فيروس كورونا بفضل صبر المواطنين وتضحياتهم.”

قبل يضيف رئيس الجمهورية، أنه “يوم أُعلنت البليدة بؤرة لجائحة كورونا أتذكر بكل افتخار تضامن جميع الجزائريين مع الولاية”.

أما فيما يخص الإجراءات التي أتخذتها الجزائر لمجابهة كورونا، واصل ذات المتحدث: “بعض الدول إنتقدت إجراءاتنا في مجابهة كوفيد-19، والآن يقومون بنفس الإجراءات لمواجهة الوباء.”

واختتم الرئيس قائلا:”تمكننا من مواجهة كورونا بأقل ضرر ممكن على الاقتصاد بفضل التدابير التي اتخذناها لصالح المتعاملين الاقتصاديين.”