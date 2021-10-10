الرئيس تبون:”الجزائر مستعدة ما دامت فرنسا تبيت لها العداء”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر على أتم الإستعداد ما دامت فرنسا تبيت لها العداء.

وفي لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون:” فرنسا تربطنا بها مشاكل ومنها جرائم استعمار دام 132 سنة.”

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية:”لا يمكن محو جرائم فرنسا في الجزائر بمجرد كلمات، اسألوا أصحاب الذاكرة عما اقترفته فرنسا في مسجد كتشاوة حين أبادت 4 آلاف مصلي داخل مسجد كتشاوة.”

وتابع الرئيس:” ما اقترفته فرنسا ضد الزعاطشة وسكان الأغواط جرائم لا يمكن نسيانها”.

واختتم رئيس الجمهورية قائلا:”التاريخ لا يسير بالأهواء والظروف ومن يمس بالجزائر لن يذهب بعيدا، وكرامة الشعب الجزائري وذاكرة الشهداء ليست للبيع لا بالأورو ولا بالدولار.”