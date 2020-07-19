الرئيس تبون:”الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء في ليبيا”

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عصر اليوم الأحد ستيفاني ويليامس، الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، التي تقوم بزيارة للجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تباحث الطرفان خلال اللقاء حول التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقا من قرارات ندوة برلين الدولية.

ومن جهته، جدّد الرئيس تبون بهذه المناسبة موقف الجزائر الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتّى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.